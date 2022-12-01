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В Сибае сотрудник салона сотовой связи, «сливал» данные клиентов

В Сибае сотрудник салона сотовой связи, «сливал» данные клиентов

10:01, 01 дек 2022

Перед судом в Сибае предстанет бывший работник местного салона сотовой связи. Мужчину обвиняют в том, что он продавал личные данные своих клиентов.

Как сообщается в прокуратуре, будучи специалистом офиса обслуживания, он имел доступ к базе абонентов оператора. Информацию оттуда он копировал и за деньги отправлял неизвестному пока лицу через Телеграм. Тем не менее на след злоумышленника вскоре смогла выйти полиция.

Свою вину сибаец признал. Заседание по его делу пройдет в Сибайском городском суде.

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Источник: proural.info
Теги: Сибай суд
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