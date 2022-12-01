В Стерлитамаке осудят уволенную воспитательницу детсада, которая во время тихого часа избила ребенка

14:41, 01 дек 2022

В Стерлитамаке будут судить бывшего воспитателя детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Она обвиняется по статье УК РФ “Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением”.



Напомним, в октябре 2022 года, обвиняемая во время тихого часа избила 4-летнюю девочку, причинив ей физическую боль. Момент избиения попал на видео.



После инцидента сотрудницу уволили из образовательной организации. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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