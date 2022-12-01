В Стерлитамаке осудят уволенную воспитательницу детсада, которая во время тихого часа избила ребенка
14:41, 01 дек 2022
В Стерлитамаке будут судить бывшего воспитателя детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Она обвиняется по статье УК РФ “Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением”.
Напомним, в октябре 2022 года, обвиняемая во время тихого часа избила 4-летнюю девочку, причинив ей физическую боль. Момент избиения попал на видео.
После инцидента сотрудницу уволили из образовательной организации. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram