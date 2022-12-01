В Хайбуллинском районе Башкирии осудили виновного в смерти ребенка

15:39, 01 дек 2022

В Хайбуллинском районе вынесен приговор сотруднику МЧС. Его признали виновным в халатности, которая повлекла за собой смерть ребенка.



Как сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по РБ, трагедия с ребенком произошла17 августа прошлого года.







В тот день начальник караула пожарно-спасательной части по охране села Акъяр Хайбуллинского района ГУ МЧС РФ по РБ вместе с подчиненными в ходе тушения пожара достал из охваченного огнем гаража бочку с легковоспламеняющимся веществом и оставил на улице без присмотра. Тем самым был нарушен федеральный закон о пожарной безопасности.



К несчастью, вечером того же дня рядом играли двое детей шести и семи лет. Бочка вспыхнула, и дети получили ужасные ожоги. У шестилетнего ребенка было поражено 90 процентов поверхности тела, он скончался в больнице. Семилетний ребенок получил ожоги 50 процентов поверхности тела, ему причинен тяжкий вред здоровью.





Ответственный за пожарную безопасность в районе не признал свою вину.



Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года, запретил в течение этого срока занимать руководящие должности. Помимо этого, виновному придется выплатить потерпевшим два миллиона рублей компенсации морального вреда.

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