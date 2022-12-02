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В Башкирии братья до смерти замучили знакомого в коттедже

В Башкирии братья до смерти замучили знакомого в коттедже

09:07, 02 дек 2022

В августе 2022 года в Уфе состоялся суд над братьями Михайловыми, которые до смерти замучили знакомого в коттедже. «КП-Уфа» стали известны подробности убийства мужчины.



Началась жуткая история с того, что вечером 14 октября 2020 года двое братьев пришли в коттедж своей знакомой на улице Чапаева. Там они встретили незнакомого 33-летнего мужчину. С ним уже пьяные братья поругались и попытались выгнать на улицу. Тот отказался – впоследствии это стоило ему жизни.

22-летний Олег начал избивать жертву, а позже к нему присоединился 30-летний брат Игорь. Мужчине наносили удары руками и ногами, а затем принялись избивать лопатой. Немного передохнув, братья продолжили издевательства и начали душить оппонента проводом от зарядного устройства. К этому момент жертва уже не могла оказывать сопротивление и его заперли в туалете. Хозяйка дома побоялась вмешиваться в происходящее и вызывать полицию.


Ночью один из братьев отправился в ломбард, заложил мобильный телефон жертвы и купил на вырученные деньги алкоголь. На утро экзекуции возобновились. Мужчину вновь избили ногами и лопатой, а потом заставили затушить об свое лицо сигарету – за это его якобы обещали отпустить. Вместо этого несчастного придушили ремнем, а затем засунули в рот подлокотник от дивана. Мучителей происходящее явно развлекало, и они целый день издевались над беспомощным человеком. Вечером его выкинули в холодный подпол дома и подперли дверь столом. Несчастный скончался от отека мозга, вызванного травмами.

Утром 16 октября братья поспешили скрыться из дома вместе с хозяйкой. Через 10 дней они оставили последнюю без одежды на окраине Уфы. Женщина позвонила отцу и рассказала жуткую историю – тот приехал к дочери и вызвал полицию.



В итоге убийц удалось задержать почти сразу, они попытались уехать из Уфы в Новосибирск. Спустя два года мужчин признали виновными в убийстве с особой жестокостью. Старшего брата приговорили к 18 годам заключения, а его родственник получил 18,5 лет заключения в колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГТРК «Башкортостан»
Теги: Уфа происшествия Уфа суд криминал убийство
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