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25-летний житель Белорецкого района Башкирии до смерти избил жену ногами

25-летний житель Белорецкого района Башкирии до смерти избил жену ногами

11:18, 02 дек 2022

В Белорецком районе осудили 25-летнего парня за убийство жены.



В пресс-службе районного суда сообщили, что уголовное дело рассматривали 24 ноября. Молодой житель Белорецкого района поругался со своей супругой и начал избивать ее ногами. Успокоившись, он вызвал медиков. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице на следующий день.

В хода расследования выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртным и неоднократно избивал супругу. В суде добавили, что погибшая обращалась в полицию, но «никаких мер предпринято не было».


В итоге мужчину признали виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть. Домашнего тирана приговорили к 9 годам заключения.

Напомним, что ранее в Белорецком районе Башкирии бывший супруг зарезал чиновницу районной администрации Дину Махиянову. Мать двоих детей также обращалась в полицию, но это ее не спасло.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район криминал убийство смерть
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