В Нефтекамске на площади 3 тысяч квадратных метров выявили горы птичьего помета

18:24, 04 дек 2022

Ущерб окружающей среде был оценен почти в 12 млн рублей - по результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Порча земли".







Прокуратура Нефтекамска провела проверку соблюдения природоохранного законодательства ООО “АВИС”. Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры РБ, в селе Ташкиново складировались отходы птицеводства на площади 3 тысячи квадратных метров. Твердое покрытие для их размещения отсутствовало. В результате содержащиеся птичьем помете загрязняющие вещества проникли в почву. Отбор проб показал превышение в ней содержания аммония. Общая сумма причиненного ущерба окружающей вреде составила 11,7 млн рублей.





“В этой связи прокуратура города направила материалы проверки в правоохранительный орган для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Порча земли”. За ходом и результатами его расследования установлен контроль”, — добавили в ведомстве.



Кроме того, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности по статьям КоАП РФ, а в адрес руководителя организации внесено представление.

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