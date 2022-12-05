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Из-за гибели девочки при пожаре в доме многодетной семьи в Уфе завели уголовное дело

Из-за гибели девочки при пожаре в доме многодетной семьи в Уфе завели уголовное дело

14:05, 05 дек 2022

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели 7-летней девочки при пожаре в садовом доме многодетной семьи в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



– Ночью с 4 на 5 декабря произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в СНТ «Строитель» Демского района Уфы. В момент возгорания в доме находилась супружеская пара и двое девочек 7 лет. Спасти одного ребенка не удалось, ее тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Также в ходе пожара пострадали родители и второй ребенок, отец семейства госпитализирован, – озвучили в СК данные предварительного следствия.

Сейчас сотрудники ведомства осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и устанавливают причину возгорания.


Напомним, в семье, помимо двух девочек, также воспитывался 17-летний подросток. В момент происшествия он находился в доме у дедушки. Ранее стало известно, что состояние здоровья главы семейства оценивается как крайне тяжелое.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть пожар
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