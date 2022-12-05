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В Зилаирском районе Башкирии двое мужчин зарубили топором пенсионера из-за 27 тыс. рублей

В Зилаирском районе Башкирии двое мужчин зарубили топором пенсионера из-за 27 тыс. рублей

20:33, 05 дек 2022

В Зилаирском районе Башкирии двое мужчин убили пенсионера и отобрали его пенсию. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.



Как установило следствие, 5 февраля этого года в деревне Сосновка обвиняемые были в гостях у своего знакомого, где распивали алкоголь. В ходе застолья мужчины обратили внимание, что к соседу их товарища пришел почтальон с пенсией, которой они и решили завладеть.

Злоумышленники заявились домой к 66-летнему мужчине. Они попросили денег в долг, но пенсионер отказался, и те напали на него, нанеся его смертельные удары обухом топора по голове. Затем обвиняемыемые похитили все имеющиеся в доме деньги (27 тысяч рублей), а потом скрылись. Убитый жил один, его тело было обнаружено лишь спустя 23 дня.


Мужчины потратили похищенное на свои нужды. Они поехали в Уфу, где пробыли несколько дней. Затем 40-летний обвиняемый вернулся домой, а его38-летний сообщник уехал в Челябинскую область.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям за «Разбой» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). Свою вину признал только 38-летний обвиняемый. В ближайшее время материалы дела будут переданы в Верховный суд Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Зилаирский район криминал преступление убийство смерть
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