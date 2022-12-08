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Владимир Путин подписал указ об отставке министра МВД по Башкирии Романа Деева

Владимир Путин подписал указ об отставке министра МВД по Башкирии Романа Деева

14:04, 08 дек 2022

Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел по Республике Башкортостан стал генерал-майор полиции Артур Сайфуллин.



Министр МВД по Башкирии Роман Деев ушел в отставку. Соответствующим указом от 5 декабря 2022 года Президент страны Владимир Путин освободил высокопоставленного полицейского от занимаемой должности. Как сообщил "Вестям" источник в правоохранительных органах, копия указа сейчас распространяется между сотрудниками полиции региона через мессенджеры. Отметим, что на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются указы и распоряжения главы государства, указ с соответствующим номером на момент написания данного материала не опубликован.


Между тем, на официальном сайте МВД по РБ уже появилась информация о том, что временно исполняющим обязанности министра внутренних дел по Республике Башкортостан стал генерал-майор полиции Артур Сайфуллин.

Напомним, ранее Роман Деев опровергал появившиеся в телеграм-каналах слухи о своей отставке. В соцсетях связывали его уход с рядом скандалов в ведомстве: в частности, с задержанием заместителя министра главы МВД Башкирии Андрея Москвитина в конце июля 2022 года, а также с делом “золотого гаишника” Ильдуса Шайбакова, которого подозревают в организации преступного сообщества. В пресс-службе МВД по РБ ситуацию комментировать “Вестям” отказались.

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Источник: gtrk.tv
Теги: отставка
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