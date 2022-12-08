В Башкирии осужденный выплатит компенсацию дочери жестоко убитого им продавца меда
14:18, 08 дек 2022
В Кармаскалинском районе суд обязал виновного в убийстве жителя Архангельского района выплатить компенсацию морального вреда для его дочери.
В сентябре прошлого года на трассе Уфа-Инзер-Белорецк осужденный напал на продавца меда и убил, несколько раз ударив молотком по голове. Труп душегуб вывез на безлюдный участок и закопал. У убитого он забрал паспорт, «Рено Логан», 27 банок с медом. Материальный ущерб составил 275 тысяч рублей. На следующий день злоумышленник продал машину в Уфе за 90 тысяч рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, суд признал мужчину виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, а также в похищении паспорта и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также мужчина обязан выплатить дочери жертвы 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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