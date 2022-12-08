Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Сибае директора колледжа заподозрили во взяточничестве (ВИДЕО)

В Сибае директора колледжа заподозрили во взяточничестве (ВИДЕО)

19:42, 08 дек 2022

По версии следствия, подчиненная передавала ему деньги, чтобы тот платил ей премию

В Башкирии директора Сибайского колледжа строительства и сервиса подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в ФСБ и следкоме Башкирии. Им оказался 44-летний Азамат Кумушкулов.



Следком возбудил против педагога уголовное дело по подозрению в получении взятки. Его задержали прямо в рабочем кабинете при получении денег. По версии следствия, руководитель учебного заведения с апреля по декабрь этого года получал деньги от подчиненной, а взамен он включал ее в список премированных, не привлекал к дисциплинарной ответственности, а также покровительствовал по службе.

— Подчиненная перечисляла директору по 10 тысяч рублей с каждой полученной премии, всего им было получено 60 тысяч рублей, — сказали в следкоме.

При передаче очередной части денег его задержали сотрудники ФСБ.


Сейчас с ним проводятся следственные действия, проверяется его причастность к подобным фактам.

Согласно официальным данным, Азамат Кумушкулов за 2021 год отчитался о доходе 877,9 тысячи рублей. В собственности у него имеется квартира площадью 34 квадрата, в пользовании — земля (712,9 квадратных метров) и дом (115,1 квадрата). Также у него есть автомобиль KIA Sportage 2018 года выпуска и прицеп «Курган 821305» 2016 года выпуска. Его жена за прошлый год задекларировала доход 616 тысяч рублей. В пользовании у нее — земля, дом и квартира. У нее есть два автомобиля: ВАЗ-2115 2009 года и Mitsubishi Outlander 2021 года выпуска.

Читайте также:

В Сибае сотрудник салона сотовой связи, «сливал» данные клиентов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Азамат Кумушкулов / Vk.com
Теги: Сибай взяточничество криминал
Читайте также

В Уфе преподаватель автотранспортного колледжа попался на взятке
Человек и закон в Башкирии
В Уфе преподаватель автотранспортного колледжа попался на взятке
В Туймазинском районе чиновника районной администрации подозревают во взяточничестве
Человек и закон в Башкирии
В Туймазинском районе чиновника районной администрации подозревают во взяточничестве
Преподавателя уфимского педколледжа признали виновной в получении взятки
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
Преподавателя уфимского педколледжа признали виновной в получении взятки
В Уфе задержали двух чиновников мэрии за попытку получения взятки
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали двух чиновников мэрии за попытку получения взятки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: