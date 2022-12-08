В Сибае директора колледжа заподозрили во взяточничестве (ВИДЕО)

19:42, 08 дек 2022

По версии следствия, подчиненная передавала ему деньги, чтобы тот платил ей премию



В Башкирии директора Сибайского колледжа строительства и сервиса подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в ФСБ и следкоме Башкирии. Им оказался 44-летний Азамат Кумушкулов.







Следком возбудил против педагога уголовное дело по подозрению в получении взятки. Его задержали прямо в рабочем кабинете при получении денег. По версии следствия, руководитель учебного заведения с апреля по декабрь этого года получал деньги от подчиненной, а взамен он включал ее в список премированных, не привлекал к дисциплинарной ответственности, а также покровительствовал по службе.



— Подчиненная перечисляла директору по 10 тысяч рублей с каждой полученной премии, всего им было получено 60 тысяч рублей, — сказали в следкоме.



При передаче очередной части денег его задержали сотрудники ФСБ.





Сейчас с ним проводятся следственные действия, проверяется его причастность к подобным фактам.



Согласно официальным данным, Азамат Кумушкулов за 2021 год отчитался о доходе 877,9 тысячи рублей. В собственности у него имеется квартира площадью 34 квадрата, в пользовании — земля (712,9 квадратных метров) и дом (115,1 квадрата). Также у него есть автомобиль KIA Sportage 2018 года выпуска и прицеп «Курган 821305» 2016 года выпуска. Его жена за прошлый год задекларировала доход 616 тысяч рублей. В пользовании у нее — земля, дом и квартира. У нее есть два автомобиля: ВАЗ-2115 2009 года и Mitsubishi Outlander 2021 года выпуска.

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Фото: Азамат Кумушкулов / Vk.com