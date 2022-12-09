Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Салавате двух экс-сотрудниц вневедомственной охраны обвинили в хищении более 4 млн рублей

В Салавате двух экс-сотрудниц вневедомственной охраны обвинили в хищении более 4 млн рублей

11:04, 09 дек 2022

В Салавате перед судом предстанут бывший начальник финансово-экономического отдела и экс-главный бухгалтер Отдела вневедомственной охраны. Прокуратура обвинила женщин в мошенничестве.



Женщины занимались начислением зарплаты сотрудникам. При направлении в казначейство документов они завышали суммы, включали в реестры в качестве работников данные своих родственников и указывали реквизиты их счетов. Всего за период с 2017 по 2021 год они похитили более 4 млн рублей.

Свою вину злоумышленницы не признали. В настоящее время их имущество арестовано. Уголовное дело будет рассматриваться в Салаватском городском суде.

Читайте также:

В Сибае директора колледжа заподозрили во взяточничестве (ВИДЕО)
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Салават происшествия криминал
Читайте также

В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
В Башкирии лже-сотрудницы соцслужбы, похитили деньги у пенсионерки
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии лже-сотрудницы соцслужбы, похитили деньги у пенсионерки
В Башкирии сотрудник университета попался на взятке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудник университета попался на взятке
В Башкирии сотрудники нелегального банка обналичили 49 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии сотрудники нелегального банка обналичили 49 млн рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: