В Салавате двух экс-сотрудниц вневедомственной охраны обвинили в хищении более 4 млн рублей

11:04, 09 дек 2022

В Салавате перед судом предстанут бывший начальник финансово-экономического отдела и экс-главный бухгалтер Отдела вневедомственной охраны. Прокуратура обвинила женщин в мошенничестве.







Женщины занимались начислением зарплаты сотрудникам. При направлении в казначейство документов они завышали суммы, включали в реестры в качестве работников данные своих родственников и указывали реквизиты их счетов. Всего за период с 2017 по 2021 год они похитили более 4 млн рублей.



Свою вину злоумышленницы не признали. В настоящее время их имущество арестовано. Уголовное дело будет рассматриваться в Салаватском городском суде.

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