В Янаульском районе Башкирии суд выселил должника из дома

11:29, 09 дек 2022

Жителя Янаульского района выселили из собственного дома. Мужчина задолжал банку большую сумму денег.



Сельчанин взял кредит в банке, но вернуть его не смог. В качестве залога должник использовал свой дом и земельный участок, на котором тот расположен. Имущество выставили на торги, однако никто не пожелал его приобрести. Тогда суд предложил банку оставить его себе в счет погашения долга.







Кредитная организация зарегистрировала свое право собственности на дом и участок. Должнику теперь необходимо сняться с регистрационного учета и выселиться, но добровольно он этого пока не сделал, сообщает пресс-служба Янаульского районного суда.

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