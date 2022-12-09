Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Янаульском районе Башкирии суд выселил должника из дома

В Янаульском районе Башкирии суд выселил должника из дома

11:29, 09 дек 2022

Жителя Янаульского района выселили из собственного дома. Мужчина задолжал банку большую сумму денег.

Сельчанин взял кредит в банке, но вернуть его не смог. В качестве залога должник использовал свой дом и земельный участок, на котором тот расположен. Имущество выставили на торги, однако никто не пожелал его приобрести. Тогда суд предложил банку оставить его себе в счет погашения долга.



Кредитная организация зарегистрировала свое право собственности на дом и участок. Должнику теперь необходимо сняться с регистрационного учета и выселиться, но добровольно он этого пока не сделал, сообщает пресс-служба Янаульского районного суда.

Читайте также:

В Янаульском районе Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли 2 человека (ВИДЕО)
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Янаульский район
Читайте также

Жительница Башкирии позвонила в банк и неожиданно узнала, что должна крупную сумму денег
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии позвонила в банк и неожиданно узнала, что должна крупную сумму денег
В Ишимбайском районе глава сельсовета уличен в мошенничестве с земельным участком
Человек и закон в Башкирии
В Ишимбайском районе глава сельсовета уличен в мошенничестве с земельным участком
В Хабаровске коллекторы в отместку должнику выложили в соцсеть порноколлаж
Происшествия в Башкирии
В Хабаровске коллекторы в отместку должнику выложили в соцсеть порноколлаж
В Октябрьском арестовали имущество уволенного полицейского
Человек и закон в Башкирии
В Октябрьском арестовали имущество уволенного полицейского


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: