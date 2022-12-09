В Калтасинском районе Башкирии осудили заведующую детским садом

16:57, 09 дек 2022

В Калтасинском районе суд вынес приговор заведующей детским садом. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.



Согласно материалам прокуратуры Башкирии, женщина начисляла педагогам стимулирующие выплаты, а затем забирала у них часть полученных денег. Суд оштрафовал злоумышленницу на 20 тысяч рублей.



Прокурор района обратился в местную администрацию с требованием расторгнуть договор с заведующей. После этого женщину уволили в связи с утратой доверия.



Ранее сообщалось о том, что в Салавате двух экс-сотрудниц вневедомственной охраны обвинили в хищении более 4 млн рублей.

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