В Калтасинском районе Башкирии осудили заведующую детским садом
16:57, 09 дек 2022
В Калтасинском районе суд вынес приговор заведующей детским садом. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.
Согласно материалам прокуратуры Башкирии, женщина начисляла педагогам стимулирующие выплаты, а затем забирала у них часть полученных денег. Суд оштрафовал злоумышленницу на 20 тысяч рублей.
Прокурор района обратился в местную администрацию с требованием расторгнуть договор с заведующей. После этого женщину уволили в связи с утратой доверия.
Ранее сообщалось о том, что в Салавате двух экс-сотрудниц вневедомственной охраны обвинили в хищении более 4 млн рублей.
Источник:
www.proural.info
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