В Башкирии суд обязал обустроить тротуар на месте гибели четырех девушек в Бакалинском районе

23:51, 09 дек 2022

Суд обязал обустроить тротуар в селе Бакалы, где в дорожной аварии погибли четыре девушки в возрасте от 16 до 19 лет.







Сообщается, что 9 декабря Кировский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования прокурора Бакалинского района к Министерству транспорта и дорожного хозяйства РБ и региональному управлению дорожного хозяйства. Требования были связаны с обустройством пешеходного тротуара на объездной дороге в Бакалах.



Напомним, авария произошла 18 июля на первом километре объездной дороги села Бакалы. 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырех девушек, которые шли навстречу по проезжей части. Пешеходы скончались еще до приезда врачей.





Оказалось, что молодой парень сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и ехал с превышением максимально разрешенной скорости. Старшей из девушек было 19 лет, а младшей 16. Освидетельствование водителя показало 0,333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.



В отношении парня возбудили уголовное дело.



Только после трагедии надзорные ведомства обнаружили отсутствие тротуара на данном участке дороги.

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