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Нетрезвая женщина из Краснокамского района Башкирии убила супруга и покаялась

Нетрезвая женщина из Краснокамского района Башкирии убила супруга и покаялась

11:13, 13 дек 2022

Жительницу Краснокамского района Башкирии приговорили к 7,5 годам заключения за убийство мужа.



По данным пресс-службы местного суда, кровавая история началась с распития алкоголя супругами. Спустя какое-то время муж начал угрожать жене и махать руками. Женщина схватила нож и решила припугнуть буяна. Тот схватился рукой за лезвие и еще больше рассвирепел.

В итоге жена испугалась и дважды ударила супруга ножом – в грудь и голову. Несчастный погиб на месте от потери крови.


В суде женщина частично признала вину, но заявила, что не хотела убивать мужа. Линия защиты настаивала на том, что жена в пылу ссоры превысила нормы самообороны и убила мужа по неосторожности. Но судья посчитал, что женщина совершила намеренное убийство – ее приговорили к 7,5 годам заключения. В качестве отягчающего обстоятельства в суде засчитали алкогольное опьянение женщины.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Краснокамский район происшествия убийство криминал
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