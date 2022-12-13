В Белебеевском районе Башкирии к работнику администрации наведалась ФСБ из-за секретных файлов об СВО
12:06, 13 дек 2022
В Белебеевском районе объявили предостережение заведующему сектором мобилизационной подготовки, работавшему в местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Все дело в том, что мужчина хранил доверенные ему секретные документы на компьютере, подключенном к интернету, что категорически запрещено. Сотрудники квалифицировали это как создание условий для совершения преступления.
ФСБ предупредили, что в случае продолжения противоправных действий мужчине может грозить срок до 4 лет.