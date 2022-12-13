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В Белебеевском районе Башкирии к работнику администрации наведалась ФСБ из-за секретных файлов об СВО

В Белебеевском районе Башкирии к работнику администрации наведалась ФСБ из-за секретных файлов об СВО

12:06, 13 дек 2022

В Белебеевском районе объявили предостережение заведующему сектором мобилизационной подготовки, работавшему в местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Все дело в том, что мужчина хранил доверенные ему секретные документы на компьютере, подключенном к интернету, что категорически запрещено. Сотрудники квалифицировали это как создание условий для совершения преступления.

ФСБ предупредили, что в случае продолжения противоправных действий мужчине может грозить срок до 4 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе Башкирии в ДТП погиб 84-летний водитель.
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Источник: proural.info
Фото: ФСБ Башкирии
Теги: Белебеевский район
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