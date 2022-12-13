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В Учалинском районе Башкирии мать уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила

В Учалинском районе Башкирии мать уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила

17:14, 13 дек 2022

В башкирском городе Учалы местная жительница уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила. Против женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На днях местный суд вынес ей приговор. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба инстанции.



Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мать покормила грудничка и не вернула его в колыбельную, уснув вместе с ним на диване. В итоге женщина придавила младенца своим телом, перекрыв ему рот и нос. Ребенок скончался от механической асфиксии.

На суде мать полностью признала свою вину. Ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год.


Ранее сообщалось о том, что в Учалах водитель автобуса «Паз» переехал насмерть лежавшего на дороге местного жителя. ДТП зарегистрировано в десятом часу утра на улице Энтузиастов. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалы Учалинский район происшествия смерть убийство суд
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