В Учалинском районе Башкирии мать уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила

17:14, 13 дек 2022

В башкирском городе Учалы местная жительница уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила. Против женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На днях местный суд вынес ей приговор. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба инстанции.







Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мать покормила грудничка и не вернула его в колыбельную, уснув вместе с ним на диване. В итоге женщина придавила младенца своим телом, перекрыв ему рот и нос. Ребенок скончался от механической асфиксии.



На суде мать полностью признала свою вину. Ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год.





Ранее сообщалось о том, что в Учалах водитель автобуса «Паз» переехал насмерть лежавшего на дороге местного жителя. ДТП зарегистрировано в десятом часу утра на улице Энтузиастов.

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