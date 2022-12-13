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В Учалинском районе Башкирии двое подростков ограбили детский сад

В Учалинском районе Башкирии двое подростков ограбили детский сад

21:12, 13 дек 2022

Учалинский районный суд вынес приговор двум подросткам 16 и 17 лет по обвинению в краже из детского сада с проникновением, сообщает пресс-служба суда.



В июне текущего года подростки сговорились проникнуть в задние учреждения в селе Уразово через дверь подвала, которую нужно было вскрыть. У них это получилось, и юные грабители добрались до сейфа, который взломали отверткой и забрали оттуда 6 тысяч рублей. Украденные деньги подростки потратили на себя.


Парни признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил одному из них, ранее уже привлекавшемуся к уголовной ответственности, 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период. Второму подростку назначены принудительные меры воспитательного воздействия.

Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии мать уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Учалинский район ограбление суд криминал
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