Житель Ермекеевского района Башкирии незаконно вырубил лес на 150 тысяч рублей
09:40, 15 дек 2022
Полиция завела уголовное дело на 55-летнего жителя Ермекеевского района, мужчину обвиняют в незаконной вырубке леса.
Как сообщили в МВД республики, на «черного лесоруба», пилившего сосны под Туймазами, пожаловался местный лесник. Он заметил вырубленные деревья и следы транспорта на выезде из лесничества.
Всего мужчина успел спилить 13 сосен, которые подозреваемый увез к себе на участок на тракторе. Как признался сам мужчина, сосны ему понадобились из-за нехватки денег на стройматериалы.
Суд избрал жителю Башкирии меру пресечения в виде подписки о невыезде. Разбирательства по делу продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что уроженец Ермекеевского района Башкирии Александр Пургин погиб в ходе спецоперации на Украине
Источник:
www.proural.info
Фото: МВД по РБ
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