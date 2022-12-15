Житель Ермекеевского района Башкирии незаконно вырубил лес на 150 тысяч рублей

09:40, 15 дек 2022

Полиция завела уголовное дело на 55-летнего жителя Ермекеевского района, мужчину обвиняют в незаконной вырубке леса.



Как сообщили в МВД республики, на «черного лесоруба», пилившего сосны под Туймазами, пожаловался местный лесник. Он заметил вырубленные деревья и следы транспорта на выезде из лесничества.







Всего мужчина успел спилить 13 сосен, которые подозреваемый увез к себе на участок на тракторе. Как признался сам мужчина, сосны ему понадобились из-за нехватки денег на стройматериалы.



Суд избрал жителю Башкирии меру пресечения в виде подписки о невыезде. Разбирательства по делу продолжаются.



Ранее сообщалось о том, что уроженец Ермекеевского района Башкирии Александр Пургин погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: МВД по РБ