Житель Караидельского района Башкирии зарубил топором подругу

11:09, 15 дек 2022

Мужчина из Караидельского района Башкирии зарубил подругу топором.



К сожалению, в Башкирии довольно часто происходят случаи насилия во время распития спиртного. Иногда такие истории заканчиваются смертями.







Так, очередной такой случай произошел в апреле 2022 года в Караидельском районе республики. По данным пресс-службы местного суда, гражданин распивал алкоголь вместе со своей подругой. Вскоре между собутыльниками возникла ссора и мужчина решился наказать соперницу.



Он схватил топором и 15 раз ударил женщину по голове, туловищу, рукам и ногам. Вскоре несчастная скончалась. В итоге мужчину признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к тюремному заключения. При этом в суде не стали озвучивать его срок.

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