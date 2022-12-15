Суд отстранил от должности замминистра транспорта Башкирии Виктора Жулькова

15:27, 15 дек 2022

Виктору Жулькову будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.



Ленинский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя о временном отстранении от должности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктора Жулькова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.







Он обвиняется в превышении должностных полномочий.



Ходатайство следователь мотивировал тем, что Жульков, оставаясь на рабочем месте, может оказать давление на подчиненных сотрудников министерства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, сообщить соучастникам преступления сведения, которые стали ему известны в связи с участием в следственных действиях.



В судебном заседании обвиняемый и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Виктору Жулькову будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.





Напомним, 9 ноября, высокопоставленый чиновник республиканского Минтранса был задержан. Ленинский районный суд Уфы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 января 2023 года. Позже суд апелляционной инстанции постановление Ленинского районного суда Уфы отменил, постановив избрать в отношении Жулькова меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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