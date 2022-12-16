В Краснокамском районе Башкирии женщина ударила супруга ножом в голову и грудь

15:17, 16 дек 2022

В Башкирии женщину осудили за убийство супруга. Подробности сообщает пресс-служба Краснокамского межрайонного суда.



А дело было так. Муж и жена распивали спиртное и поссорились. Супруг стал агрессивно размахивать руками перед своей супругой. Подсудимая с целью напугать мужа схватила кухонный нож, продемонстрировав его мужчине. Тогда супруг схватил правой рукой лезвие данного кухонного ножа и порезал ладонь. После этого муж продолжил развивать ссору с женой и размахивать перед ней руками. Тогда женщина разозлилась и ткнула ножом в голову и грудную клетку мужчины. Смерть наступила через непродолжительный промежуток времени от обильной кровопотери.







Подсудимая вину предъявленном обвинении признала частично, не отрицая, что от ее действий наступила смерть супруга. Но настаивала на причинение смерти по неосторожности.



Тем не менее, содеянное суд квалифицировал как умышленное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ).



Согласно заключению комиссии судебно–психиатрических экспертов, женщина психически здорова и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.





Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал частичное признание своей вины, активное способствование правоохранительными органам в расследовании. В то же время, отягчающим моментом суд признал совершение преступления в состоянии опьянения.



Приговором Краснокамского межрайонного суда РБ женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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