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Вахтовик из Куюргазинского района Башкирии до смерти забил супругу

Вахтовик из Куюргазинского района Башкирии до смерти забил супругу

21:43, 18 дек 2022

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор жителю Башкирии, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшей. По версии следствия, которая затем была доказана в суде, мужчина до смерти забил свою супругу.



Жуткая семейная драма разыгралась в семье вахтовика, в одной из деревень Куюргазинского района Башкирии. Глава семейства вернулся с вахты в начале мая этого года и стал подрабатывать в деревне, вспахивая участки соседей трактором. Когда пошли дожди, он стал злоупотреблять спиртным вместе со своей супругой.

Семья находилась на учете в отделе опеки, а сам отец семейства характеризовался отрицательно. Односельчане и сотрудники полиции неоднократно видели его в состоянии опьянения, он считался буйным. В роковой день он повздорил с женой и нанес ей, уже лежачей на полу, не менее четырех ударов кулаком по голове. Как выяснили в дальнейшем судебно-медицинские эксперты, из-за ударов произошло кровоизлияние, от которого женщина скончалась.


На суде обвиняемый утверждал, что подписать признательные показания его заставили полицейские, якобы угрожавшие сломать ему ноги и посадить в тюрьму его старшего сына. В суде данная версия не подтвердилась. К слову, мать погибшей женщины и ее сын от первого брака утверждали, как и сам обвиняемый, что она упала сама и ударилась головой об угол дивана. От чего и скончалась. Данную версию опровергли эксперты.

Суд приговорил мужчину к восьми годами лишения свободы в колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Куюргазинский район криминал убийство происшествия
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