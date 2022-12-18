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В Учалинском районе Башкирии осудили молодую мать, задавившую во сне младенца

В Учалинском районе Башкирии осудили молодую мать, задавившую во сне младенца

23:03, 18 дек 2022

Учалинский районный суд Башкирии вынес приговор молодой матери двоих детей, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. В суде было установлено, что она виновна в гибели собственного малолетнего ребенка.



В тот роковой день молодая мама употребила шампанское и легла спать в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в кровати был младенец. Ночью женщина случайно задавила ребенка, и малыш кончался от удушения.

По данным суда, на заседании мать полностью признала свою вину и раскаялась. По месту жительства она характеризуется положительно и на учете у нарколога не состоит. Однако известно, что молодая женщина состоит на учете у психиатра.


Принимая во внимание полное раскаяние матери, суд приговорил ее к одному году ограничения свободы. Теперь она не имеет права переехать в другое место из собственной квартиры.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район происшествия суд
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