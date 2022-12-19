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Житель Чишминского района Башкирии изнасиловал женщину, а затем убил, ударив 30 раз ковшом

Житель Чишминского района Башкирии изнасиловал женщину, а затем убил, ударив 30 раз ковшом

11:03, 19 дек 2022

Верховный суд Башкирии вынес приговор по делу жителя поселка Чишмы. Его признали виновным сразу по двум статьям – это насильственные действия сексуального характера и убийство. То, что он совершил, еще долго обсуждал весь поселок.



В декабре прошлого года он пришел домой к своей сожительнице пьяным. Мужчине захотелось женской ласки, но девушка была не в настроении. Тогда он просто изнасиловал ее, а потом забил до смерти металлическим ковшиком. Следователи насчитали на теле пострадавшей более 30 отметин. Свою вину в преступлении он не признал, хотя доказательств было в избытке.


Обвинение по уголовному делу поддержал заместитель прокурора республики Александр Попов. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

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Источник: proural.info
Теги: Чишминский район убийство криминал изнасилование
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