Буйный житель Стерлибашевского района Башкирии покусал за ногу судебного пристава
11:42, 19 дек 2022
Суд вынес приговор по делу жителя Стерлибашевского района, которого обвинили в применении насилия в отношения правоохранителя.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в августе этого года подсудимый разбирался со своим вопросом в местном отделе УФССП. Там у него возникла перепалка с судебным приставом из-за «несогласия с его действиями». В какой-то момент мужчина внезапно накинулся на правоохранителя и укусил его за ногу.
Мужчину скрутили и задержали на месте, после чего отвезли в отделение полиции. Там на него завели уголовное дело.
Свою вину подсудимый так и не признал. Суд назначил ему 2 года условно с таким же испытательным сроком.