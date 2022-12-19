Буйный житель Стерлибашевского района Башкирии покусал за ногу судебного пристава

11:42, 19 дек 2022

Суд вынес приговор по делу жителя Стерлибашевского района, которого обвинили в применении насилия в отношения правоохранителя.



Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в августе этого года подсудимый разбирался со своим вопросом в местном отделе УФССП. Там у него возникла перепалка с судебным приставом из-за «несогласия с его действиями». В какой-то момент мужчина внезапно накинулся на правоохранителя и укусил его за ногу.







Мужчину скрутили и задержали на месте, после чего отвезли в отделение полиции. Там на него завели уголовное дело.



Свою вину подсудимый так и не признал. Суд назначил ему 2 года условно с таким же испытательным сроком.

Читайте также: Житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти забил мать черенком от лопаты

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram