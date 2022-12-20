В Калтасинском районе Башкирии зарубили вахтовика, который возмутился тем, что пили без него

14:02, 20 дек 2022

В Башкирии мужчина зарубил друга-вахтовика, который возмущался тем, что пили без него.







Как стало известно, случай произошел в Калтасинском районе республики. Вечером дом к местному жителю, работавшего вахтовым методом, пришел его товарищ. Гость был пьяным, поэтому хозяин начал возмущаться тому, что тот пил без него. Между мужчинами началась драка. Затем гость схватил металлическую арматуру и начал бить ей по голове жертвы. Добил несчастного он уже топором. Примечательно, что все это время в доме спал третий мужчина, но он не проснулся из-за того, что был пьян. Вскоре убийца сам сообщил о преступлении в полицию с телефона спящего друга.



В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к восьми годам заключения в колонии.

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