В Калтасинском районе Башкирии зарубили вахтовика, который возмутился тем, что пили без него
14:02, 20 дек 2022
В Башкирии мужчина зарубил друга-вахтовика, который возмущался тем, что пили без него.
Как стало известно, случай произошел в Калтасинском районе республики. Вечером дом к местному жителю, работавшего вахтовым методом, пришел его товарищ. Гость был пьяным, поэтому хозяин начал возмущаться тому, что тот пил без него. Между мужчинами началась драка. Затем гость схватил металлическую арматуру и начал бить ей по голове жертвы. Добил несчастного он уже топором. Примечательно, что все это время в доме спал третий мужчина, но он не проснулся из-за того, что был пьян. Вскоре убийца сам сообщил о преступлении в полицию с телефона спящего друга.
В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к восьми годам заключения в колонии.
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