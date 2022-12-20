Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Калтасинском районе Башкирии зарубили вахтовика, который возмутился тем, что пили без него

В Калтасинском районе Башкирии зарубили вахтовика, который возмутился тем, что пили без него

14:02, 20 дек 2022

В Башкирии мужчина зарубил друга-вахтовика, который возмущался тем, что пили без него.



Как стало известно, случай произошел в Калтасинском районе республики. Вечером дом к местному жителю, работавшего вахтовым методом, пришел его товарищ. Гость был пьяным, поэтому хозяин начал возмущаться тому, что тот пил без него. Между мужчинами началась драка. Затем гость схватил металлическую арматуру и начал бить ей по голове жертвы. Добил несчастного он уже топором. Примечательно, что все это время в доме спал третий мужчина, но он не проснулся из-за того, что был пьян. Вскоре убийца сам сообщил о преступлении в полицию с телефона спящего друга.

В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к восьми годам заключения в колонии.

Читайте также:

В Калтасинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Калтасинский район происшествия убийство криминал
Читайте также

Житель Башкирии до смерти забил табуреткой собутыльника
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии до смерти забил табуреткой собутыльника
Житель Караидельского района Башкирии зарубил топором подругу
Человек и закон в Башкирии
Житель Караидельского района Башкирии зарубил топором подругу
В Зилаирском районе мужчина стиральной доской убил своего приятеля
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе мужчина стиральной доской убил своего приятеля
Житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти забил мать черенком от лопаты
Человек и закон в Башкирии
Житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти забил мать черенком от лопаты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: