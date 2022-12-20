В Башкирии продлили домашний арест министрам Кучарбаеву и Беляеву до 22 марта 2023 года

15:20, 20 дек 2022

Суды Уфы продлили сроки нахождения двух подсудимых под домашним арестом. Речь идет о министре ЖКХ Башкирии Борисе Беляеве и министре строительства и архитектуры Рамзиле Кучарбаеве. Информацию об этом журналисту ГорОбзор.ру сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда столицы. Министры останутся под домашним арестом до 22 марта 2023 года.







«14 декабря суды в очередной раз продлили меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух подсудимых – Беляев и Кучарбаев, так как срок той меры пресечения заканчивался. Мера не изменилась. По ходатайству гособвинителя домашний арест продлили до 22 марта», – сообщили в пресс-службе суда.





Напомним, что Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев были отправлены под домашний арест в феврале 2021 года. По версии прокуратуры, министры превысили свои полномочия, использовав служебный подлог, и незаконно ввели в эксплуатацию очистные сооружения в Кумертау.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии