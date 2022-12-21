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Житель Белебея изнасиловал и задушил знакомую, а затем устроил попойку с ее сожителем

Житель Белебея изнасиловал и задушил знакомую, а затем устроил попойку с ее сожителем

19:16, 21 дек 2022

В башкирском городе Белебей мужчина изнасиловал и убил свою знакомую. О случившемся рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.



Как установили следователи, 5 июля 2021 года 42-летний подозреваемый пришел гости к своей знакомой. Он изнасиловал, а затем задушил ее эластичным бинтом. После этого мужчина похитил ее мобильный и зарядник к нему, а также духи и дезодорант. На улице злоумышленник встретился с ее сожителем. Вместе они выпили алкоголя и разошлись. Примечательно, что о произошедшем подозреваемый не упомянул.


По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Убийство» и «Кража». Несмотря на доказательства, в суде мужчина свою вину не признал. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на один год.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белебей Белебеевский район криминал изнасилование убийство
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