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В Башкирии вынесли приговор 23-летнему студенту, который насмерть сбил 4 девушек в Бакалинском районе

В Башкирии вынесли приговор 23-летнему студенту, который насмерть сбил 4 девушек в Бакалинском районе

14:02, 23 дек 2022

В Башкирии вынесли приговор водителю, который насмерть сбил четверых девушек в июле 2022 года. Ему назначили 13 лет колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.



Как установил суд, 18 июля 2022 года 23-летний Марс Г. на высокой скорости сбил четырех девушек, которые шли по проезжей части. От полученных травм они скончались на месте. На следствии и суде водитель свою вину признал.

Дело рассматривалось с октября. В ходе этого прояснились некоторые обстоятельства трагедии: так, скорость машины на момент столкновения могла составлять 170 км/ч, а дорога была в таком состоянии, что при торможении машину повело. Теперь Марсу Г. предстоит провести в колонии 13 лет, если приговор не поменяют после обжалования какой-либо из сторон. Также с него взыскали по миллиону рублей в пользу каждого из потерпевших.


Ранее сообщалось, что потерпевшие запросили у подсудимого компенсации — по 2 миллиона рублей на каждую семью. В то же время они добивались для него максимального срока.

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Источник: ufa1.ru
Фото: прокуратура РБ
Теги: Бакалинский район ДТП происшествия суд
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