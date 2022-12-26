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В Миякинском районе Башкирии директор крупного предприятия задолжал 10 млн рублей

В Миякинском районе Башкирии директор крупного предприятия задолжал 10 млн рублей

10:08, 26 дек 2022

В Миякинском районе судебные приставы арестовали имущество бывшего руководителя крупного предприятия по продаже рыбы. Он задолжал 10 млн рублей.



По данным Службы судебных приставов, директор должен был поставить юрлицу рыбную продукцию, однако не выполнил условия  договора. Чтобы мужчина вернул деньги за товар и оплатил неустойку, правоохранители арестовали все его движимое и недвижимое имущество: жилой дом и три земельных участка в селе Киргиз-Мияки, два грузовых автомобиля (рефрижератора), внедорожники БМВ Х5 и Renault Duster. Последний уже оценен и выставлен на торги.

Те, кто желает приобрести арестованное имущество, могут подать заявку через электронную площадку.

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Источник: www.proural.info
Фото: Судебные приставы РБ
Теги: Миякинский район
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