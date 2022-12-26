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Житель Мелеузовского района Башкирии зарезал дядю своей жены, с которым у нее были любовные отношения

Житель Мелеузовского района Башкирии зарезал дядю своей жены, с которым у нее были любовные отношения

10:12, 26 дек 2022

В Мелеузовском районе Башкирии местный житель зарезал дядю своей жены, с которым у нее были любовные отношения. Местный суд вынес мужчине приговор по уголовному делу об убийстве



Как следует из материалов дела, подсудимый вместе с женой два года снимал дом в городе Мелеузе. В какой-то момент к ним в гости стал захаживать дядя супруги, он помогал по домашнему хозяйству. В день убийства потерпевший вновь пришел к супружеской паре – на этот раз чтобы вместе выпить алкоголь.

Во время застолья подсудимый уснул, а когда проснулся, то увидел, что его жена собирается куда-то уйти с дядей. Это напрягло мужчину, поскольку ранее он видел, как супруга целуется с гостем, а однажды она и вовсе переночевала у того дома. Он запретил жене уходить – против выступил ее дядя, который сказал, что она «все равно пойдет» с ним, и пригрозил побоями. Тогда супруг побежал на кухню, взял оттуда нож и не менее семи раз ударил им соперника по голове и телу. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте происшествия.


– Куда наносил удары, не видел, размахивал ножом беспорядочно. О серьезности положения понял, когда [потерпевший] упал на пол. [Жена] стала звонить в полицию и службу скорой помощи и сказала, что он убил ее любовника, – следует из показаний подсудимого.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также инстанция взыскала с фигуранта уголовного дела 600 тыс. рублей в пользу сына покойного в качестве моральной компенсации.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеузовский район убийство происшествия
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