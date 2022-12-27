Какие изменения, вступят в силу в январе 2023 года

10:20, 27 дек 2022

В России с 1 января вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян в первый месяц нового года





Новый размер МРОТ









В России с 2023 года устанавливается новый минимальный размер оплаты труда. Так, с 1 января МРОТ составит 16 242 рубля, по сравнению с прошлым годом, эта цифра вырастет на 6,3%. В Башкирии, с учетом районного коэффициента 15%, минимальный размер оплаты труда будет составлять 18 678 рублей до вычета НДФЛ.

Индексация пенсий

Появление единых выплат для семей с детьми

Ликвидация ПФР

Введение единого налогового платежа





С нового года в стране проиндексируют пенсионные выплаты. В 2023 году минимальный размер выплаты для пенсионеров вырастет до 12363 рублей, а средний размер пенсии по стране будет составлять 21862 рубля.С 1 января 2023 года в стране появится единое пособие для семей, в которых среднедушевой доход за три месяца ниже установленного в регионе МРОТ. Это пособие включает в себя все действующие меры поддержки для семей с детьми и беременных женщин. Кто претендует на пособие: нуждающиеся семьи, а именно беременные женщины, которые встали на учет до 12 недель, и родители детей до 17 лет. Средний размер пособия составит от 7 до 14 тысяч рублей.С нового года в стране объединят Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России в единую организацию, которая получит название «Фонд пенсионного и социального страхования РФ». При этом россиянам не стоит ожидать каких-то проблем с начислением пенсий — объединение двух структур произойдет лишь для проведения цифровизации.

С 2023 года в стране появится единый налоговый платеж. С 1 января все физические и юридические лица будут оплачивать налоговые сборы по единой квитанции, далее налоговая инспекция самостоятельно распределит поступившие средства на погашение налоговых обязанностей.

Обновление трудовой книжки

Появление больничных пособий для сотрудников на ГПХ

Новые пошлины для автовладельцев









В стране появится новый формат трудовой книжки: ее объем увеличится на 14 разворотов, а вкладыш с нового года будет вмещать в себя 12 разворотов. При этом сократят число листов с информацией о награждениях работника. Документ усилят новой защитой — на страницах появится новый тип покрытия.С нового года сотрудники, которые работают по договору гражданско-правового характера, смогут рассчитывать на больничные выплаты, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.С 2023 года за некоторые действия, которые ранее были бесплатными, автовладельцам придется оплачивать госпошлину. Это следующие категории:

Получение разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства — 1000 рублей;

Продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — 1000 рублей;

Получение свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — 1500 рублей.



Также с нового года пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией подорожает с 800 до 1500 рублей. Скидку в 30% на оплату госпошлин через Госуслуги также отменят с 1 января.

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