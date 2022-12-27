Какие изменения, вступят в силу в январе 2023 года
10:20, 27 дек 2022
В России с 1 января вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян в первый месяц нового года
Новый размер МРОТ
В России с 2023 года устанавливается новый минимальный размер оплаты труда. Так, с 1 января МРОТ составит 16 242 рубля, по сравнению с прошлым годом, эта цифра вырастет на 6,3%. В Башкирии, с учетом районного коэффициента 15%, минимальный размер оплаты труда будет составлять 18 678 рублей до вычета НДФЛ.
Индексация пенсийС нового года в стране проиндексируют пенсионные выплаты. В 2023 году минимальный размер выплаты для пенсионеров вырастет до 12363 рублей, а средний размер пенсии по стране будет составлять 21862 рубля.
Появление единых выплат для семей с детьмиС 1 января 2023 года в стране появится единое пособие для семей, в которых среднедушевой доход за три месяца ниже установленного в регионе МРОТ. Это пособие включает в себя все действующие меры поддержки для семей с детьми и беременных женщин. Кто претендует на пособие: нуждающиеся семьи, а именно беременные женщины, которые встали на учет до 12 недель, и родители детей до 17 лет. Средний размер пособия составит от 7 до 14 тысяч рублей.
Ликвидация ПФРС нового года в стране объединят Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России в единую организацию, которая получит название «Фонд пенсионного и социального страхования РФ». При этом россиянам не стоит ожидать каких-то проблем с начислением пенсий — объединение двух структур произойдет лишь для проведения цифровизации.
Введение единого налогового платежа
С 2023 года в стране появится единый налоговый платеж. С 1 января все физические и юридические лица будут оплачивать налоговые сборы по единой квитанции, далее налоговая инспекция самостоятельно распределит поступившие средства на погашение налоговых обязанностей.
Обновление трудовой книжкиВ стране появится новый формат трудовой книжки: ее объем увеличится на 14 разворотов, а вкладыш с нового года будет вмещать в себя 12 разворотов. При этом сократят число листов с информацией о награждениях работника. Документ усилят новой защитой — на страницах появится новый тип покрытия.
Появление больничных пособий для сотрудников на ГПХС нового года сотрудники, которые работают по договору гражданско-правового характера, смогут рассчитывать на больничные выплаты, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
Новые пошлины для автовладельцевС 2023 года за некоторые действия, которые ранее были бесплатными, автовладельцам придется оплачивать госпошлину. Это следующие категории:
Получение разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства — 1000 рублей;
Продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — 1000 рублей;
Получение свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — 1500 рублей.
Также с нового года пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией подорожает с 800 до 1500 рублей. Скидку в 30% на оплату госпошлин через Госуслуги также отменят с 1 января.