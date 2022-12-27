В Абзелиловском районе Башкирии за убийство полугодовалой косули задержали магнитогорца

15:32, 27 дек 2022

Сотрудники Росохотрыболовсоюза остановили браконьера из Магнитогорска, застрелившего молодую косулю в Абзелиловском районе Башкирии. На место сразу же вызвали полицию.



Как рассказали в МВД, в машине 62-летнего охотника правоохранители нашли зарегистрированное ружье и 15 кг мяса разделанного животного. Разрешения на охоту у мужчины при этом не было.







С собой на охоту браконьер взял двух собак. По словам экспертов, возраст убитой косули не превышал полугода.



Машину, нож, огнестрел и останки животного изъяли стражи порядка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее сообщалось о том, что 34-летний житель Абзелиловского района Башкирии получил ожоги, пытаясь потушить дом.

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Фото: МВД по РБ