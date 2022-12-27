В Янаульском районе Башкирии продавщицу осудили за продажу алкоголя подростку

15:40, 27 дек 2022

В Янаульском районе перед судом предстала продавец магазина. Ее обвинили в продаже алкоголя несовершеннолетнему, причем делала она это не раз.







Женщина продала 16-летнему подростку металлическую банку пива, содержание этилового спирта в котором составляет 4,3%. При этом она знала, что это запрещено. На суде злоумышленница рассказала, что и не думала, что мальчику нет 18 лет, а паспорт она у него не спрашивала.



Продавщица, пытаясь загладить вину, перевела на счет Янаульской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 10 тысяч рублей и предоставила квитанции. Однако этого для искупления оказалось недостаточно. Суд приговорил ее к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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