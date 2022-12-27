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Двое жителей Благовещенского района Башкирии убили знакомого и сбросили в реку его труп с привязанным камнем

Двое жителей Благовещенского района Башкирии убили знакомого и сбросили в реку его труп с привязанным камнем

22:03, 27 дек 2022

В Благовещенском районе Башкирии вынесли приговор двум местным жителям 18 и 22 лет, которые убили знакомого и сбросили его труп в реку, привязав к нему камень. Об этом 27 декабря сообщили в региональных Следственном комитете и прокуратуре.



Ночью с 31 октября на 1 ноября обвиняемые и 45-летний потерпевший устроили застолье с алкоголем. Во время распития спиртного между ними возник конфликт, и фигуранты уголовного дела избили знакомого руками и ногами, а затем задушили и спрятали тело в лесу. На следующий день злоумышленники вместе со своим приятелем вывезли труп к реке Белой, привязали к нему камень и скинули в виду.

– Мать потерпевшего обратилась в полицию в связи с пропажей сына и вскоре личности злоумышленников были установлены, они сознались в содеянном, – передали в СК РБ.


Суд приговорил убийц к восьми с половиной и 12 с половиной годам лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. В пользу родственником погибшего с них взыскали 1,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Благовещенский район убийство криминал
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