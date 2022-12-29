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В Учалинском районе Башкирии женщину осудили за нападение на сотрудника ГИБДД

В Учалинском районе Башкирии женщину осудили за нападение на сотрудника ГИБДД

09:11, 29 дек 2022

В Учалинском районе Башкирии 31-летнюю жительницу осудили за нападение на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.



Как следует из материалов дела, в октябре 2022 года инспектор ДПС для проверки документов остановил автомобиль, за рулем которого находилась знакомая подсудимой, – сама она сидела на пассажирском сиденье. Для проверки документов, неоплаченных штрафов и проведения освидетельствования дорожный полицейский попросил водителя в служебный автомобиль, но та отказалась.

– В этот момент подсудимая нанесла один удар рукой в область головы инспектора ДПС и выкручивала ему пальцы на руках, не давая посадить водителя в патрульный автомобиль для осуществления проверочных мероприятий и освидетельствования на состояние опьянения, – передали в инстанции.


Против женщины было возбуждено уголовное дело о применении насилия против представителя власти. На суде она полностью признала вину. Ей назначили один год условного срока.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район происшествия суд
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