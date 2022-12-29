В Октябрьском бывшего главбуха Дворца спорта поймали на мошенничестве

10:13, 29 дек 2022

В Октябрьском осудили бывшего главного бухгалтера Дворца спорта. Женщина украла крупную сумму денег.



Злоумышленница в специальной программе сформировала поддельные платежные поручения, в которых указала ложные сведения о необходимости перечисления денег с расчетного счета предприятия на свои банковские счета. Таким образом она похитила более 220 тысяч рублей.







Суд приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также ее обязали возместить причиненный ущерб.



Ранее сообщалось о том, что молодой житель башкирского города Октябрьского хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 23,5 тыс. рублей. Об этом 22 декабря сообщило региональное МВД.

Читайте также: Бывшей управляющей банка в Уфе вынесли приговор за хищение почти 60 млн рублей

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram