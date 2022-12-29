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В Октябрьском бывшего главбуха Дворца спорта поймали на мошенничестве

В Октябрьском бывшего главбуха Дворца спорта поймали на мошенничестве

10:13, 29 дек 2022

В Октябрьском осудили бывшего главного бухгалтера Дворца спорта. Женщина украла крупную сумму денег.

Злоумышленница в специальной программе сформировала поддельные платежные поручения, в которых указала ложные сведения о необходимости перечисления денег с расчетного счета предприятия на свои банковские счета. Таким образом она похитила более 220 тысяч рублей.



Суд приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также ее обязали возместить причиненный ущерб.

Ранее сообщалось о том, что молодой житель башкирского города Октябрьского хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 23,5 тыс. рублей. Об этом 22 декабря сообщило региональное МВД.

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Источник: www.proural.info
Теги: Октябрьский мошенники суд
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