В Октябрьском бывшего главбуха Дворца спорта поймали на мошенничестве
10:13, 29 дек 2022
В Октябрьском осудили бывшего главного бухгалтера Дворца спорта. Женщина украла крупную сумму денег.
Злоумышленница в специальной программе сформировала поддельные платежные поручения, в которых указала ложные сведения о необходимости перечисления денег с расчетного счета предприятия на свои банковские счета. Таким образом она похитила более 220 тысяч рублей.
Суд приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также ее обязали возместить причиненный ущерб.
Ранее сообщалось о том, что молодой житель башкирского города Октябрьского хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 23,5 тыс. рублей. Об этом 22 декабря сообщило региональное МВД.