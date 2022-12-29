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ВС Башкирии оставил в силе отстранение замминистра Жулькова от должности

ВС Башкирии оставил в силе отстранение замминистра Жулькова от должности

21:39, 29 дек 2022

Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката замминистра транспорта Виктора Жулькова. Защита пыталась обжаловать решение суда об отстранении чиновника от должности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.



Постановление Ленинского райсуда Уфы вступило в силу. Теперь Жульков отстранен от работы.

— Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, апелляционная инстанция оставила постановление районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — рассказала пресс-служба судов.


Напомним, Виктора Жулькова обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в сентябре 2021 года неустановленные лица из руководства Минтранса Башкирии в сговоре с замминистра подписали с организацией контракт на ремонт дороги в Сибае. Конкурс на выбор они подрядчика не проводили. Затем из бюджета они выделили незапланированные к освоению деньги и вывели их с помощью фиктивно проведенного аукциона. Жулькова поначалу отправили под домашний арест, но затем меру пресечения смягчили.

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Источник: ufa1.ru
Фото: минтранс РБ
Теги: суд Жульков Виктор
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