В Белокатайском районе Башкирии осудили супругов-бизнесменов за некачественное жилье детям-сиротам
21:42, 29 дек 2022
Суд назначил каждому из супругов наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом по 300 тысяч рублей.
Белокатайский межрайонный суд вынес приговор супругам-предпринимателям, которых признали виновными в предоставлении 20 некачественных квартир для детей-сирот.
Суд назначил каждому из супругов наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом по 300 тысяч рублей. В целях возмещения ущерба на их жилые дома, транспортные средства на сумму более 20 млн рублей наложен арест.
“В 2016-2017 годах Ольга Гибатова и Владик Гибатов реализовали администрации Белокатайского района почти за 19 млн рублей 20 квартир в 7 домах, построенных ими с отступлением от технических норм и регламентов, а также с нарушением градостроительного законодательства. Впоследствии жилые помещения предоставлены детям-сиротам”, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Согласно заключению экспертов возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, допущены нарушения требований к устройству сетей энергоснабжения и системы вентиляции.
Подсудимые не признали вину в совершении преступлений.