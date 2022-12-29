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В Белокатайском районе Башкирии осудили супругов-бизнесменов за некачественное жилье детям-сиротам

В Белокатайском районе Башкирии осудили супругов-бизнесменов за некачественное жилье детям-сиротам

21:42, 29 дек 2022

Суд назначил каждому из супругов наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом по 300 тысяч рублей.



Белокатайский межрайонный суд вынес приговор супругам-предпринимателям, которых признали виновными в предоставлении 20 некачественных квартир для детей-сирот.

Суд назначил каждому из супругов наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом по 300 тысяч рублей. В целях возмещения ущерба на их жилые дома, транспортные средства на сумму более 20 млн рублей наложен арест.


“В 2016-2017 годах Ольга Гибатова и Владик Гибатов реализовали администрации Белокатайского района почти за 19 млн рублей 20 квартир в 7 домах, построенных ими с отступлением от технических норм и регламентов, а также с нарушением градостроительного законодательства. Впоследствии жилые помещения предоставлены детям-сиротам”, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно заключению экспертов возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, допущены нарушения требований к устройству сетей энергоснабжения и системы вентиляции.

Подсудимые не признали вину в совершении преступлений.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Белокатайский район суд преступление
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