Житель Миякинского района Башкирии одним ударом ножа убил свою сожительницу
21:53, 29 дек 2022
Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Миякинского района, обвиняемого в убийстве сожительницы.
«Вердиктом присяжных заседателей установлено, что в июле в селе Киргиз-Мияки нетрезвый Александр А., находясь на кухне в доме, поссорился со своей сожительницей. Он взял в руки нож и один раз ударил им в грудь женщины. От полученного телесного повреждения она скончалась на месте происшествия», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
Мужчина вину не признал, пояснив, что он ножевое ранение сожительнице не наносил.
Суд на основании вердикта присяжных заседателей признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.