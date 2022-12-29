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Житель Миякинского района Башкирии одним ударом ножа убил свою сожительницу

Житель Миякинского района Башкирии одним ударом ножа убил свою сожительницу

21:53, 29 дек 2022

Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Миякинского района, обвиняемого в убийстве сожительницы.



«Вердиктом присяжных заседателей установлено, что в июле в селе Киргиз-Мияки нетрезвый Александр А., находясь на кухне в доме, поссорился со своей сожительницей. Он взял в руки нож и один раз ударил им в грудь женщины. От полученного телесного повреждения она скончалась на месте происшествия», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.


Мужчина вину не признал, пояснив, что он ножевое ранение сожительнице не наносил.

Суд на основании вердикта присяжных заседателей признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ
Теги: Миякинский район убийство суд
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