Экс-сотрудница ГИБДД Башкирии получила условный срок за продажу водительских прав

11:43, 30 дек 2022

В Уфе вынесли приговор бывшей сотруднице ГИБДД Елизавете Ч., которая, как установил суд, за деньги помогла получить водительские права своей подруге. Рассказываем, что известно о её деле.







Елизавета работала в МРЭО ГИБДД с 2014 года. Это подразделение занимается приёмом экзаменов и выдачей водительских прав. В августе 2020 года к ней обратилась её знакомая и попросила помощь с правами, так как не смогла сдать теорию. Елизавета не отказала — и предложила за свои услуги 14 тысяч рублей. После этого, как полагало следствие, сотрудница ГИБДД обратилась к коллеге — тот тоже не смог отказать, деньги они поделили. Когда схема была раскрыта, Елизавету уволили, было возбуждено уголовное дело.



В мае 2022 года ей вынесли приговор за мошенничество — 2 года колонии, но наказание отсрочили из-за наличия ребёнка младше 14 лет. В то же время по статье о злоупотреблении полномочиями женщина была оправдана, так как не было установлено событие преступления.





Прокурор не согласился с приговором и обжаловал его в Верховном суде Башкирии. Жалобу подал и адвокат. Суд согласился с доводами сторон и указал, что оправдание Елизаветы было незаконным. Дело направили на пересмотр.



Накануне сотруднице вынесли приговор по статье о получении взятки должностным лицом. Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Уфы, свою вину она признала частично. Ей назначили 3 года условно, при этом запретили работать в органах власти ещё на два года. Также с неё взыскали полученные деньги — 14 тысяч рублей.









Во времена, когда произошло преступление, МРЭО руководил Ильдус Шайбаков, известный как «Золотой гаишник Башкирии». У него нашли имущества на 44 миллиона рублей. По данным Уфа1, в МРЭО в тот момент действовала группа полицейских, которая получала деньги. В марте 2021 года задержали пятерых сотрудников МРЭО, а летом 2022 года был найден сбежавший Шайбаков.

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Фото: Елизавета Ч. / vk.com