В Уфе осудили военнослужащего за уход в самоволку во время мобилизации

12:52, 31 дек 2022

В гарнизонном военном суде Уфы состоялось заседание по делу о самовольном оставлении части во время мобилизации. Обвиняемым, судя по материалам дела, оказался 27-летний житель Учалинского района Салават М. Он подписал контракт еще до начала спецоперации, что повлияло на его решение.







По информации с сайта суда, военнослужащего приговорили к 3 годам лишения свободы по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации). Сообщается, что Мирасов подписал 2-летний контракт еще в январе, после чего его прикрепили к части в Чебаркуле. В июле он ушел в отпуск, из которого решил не возвращаться. Сам он сказал, что поступил так из-за нежелания идти на спецоперацию.





В октябре Мирасов сам явился в военкомат, где и признал свою вину. В суде он пояснил, что всё это время ухаживал за больным отцом, после чего заседание перенесли для сбора доказательств. В итоге стороне обвинения удалось выяснить, что на самом деле за родственником ухаживала его сестра.



В уфимском гарнизонном военном суде информацию подтвердили, но от подробных комментариев отказались.

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