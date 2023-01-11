Житель Бижбулякского района Башкирии пытался подкупить инспектора и попал на огромный штраф

11:11, 11 янв 2023

На 100 тысяч рублей оштрафовали жителя Бижбулякского района. Мужчину обвинили в даче взятки полицейскому.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в мае прошлого года водитель находился за рулем в пьяном состоянии, когда его остановили сотрудники ГИБДД. На мужчину составили протокол и отвезли в отделение.







Будучи в кабинете начальника местного отделения, водитель решил попробовать откупиться и положил на полку служебного шкафа 30 тысяч рублей. Однако полицейский в ответ проинформировал обо всем руководство, в итоге житель Башкирии попал на еще большую ответственность и стал фигурантом уголовного дела.

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