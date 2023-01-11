Житель Бижбулякского района Башкирии пытался подкупить инспектора и попал на огромный штраф
11:11, 11 янв 2023
На 100 тысяч рублей оштрафовали жителя Бижбулякского района. Мужчину обвинили в даче взятки полицейскому.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в мае прошлого года водитель находился за рулем в пьяном состоянии, когда его остановили сотрудники ГИБДД. На мужчину составили протокол и отвезли в отделение.
Будучи в кабинете начальника местного отделения, водитель решил попробовать откупиться и положил на полку служебного шкафа 30 тысяч рублей. Однако полицейский в ответ проинформировал обо всем руководство, в итоге житель Башкирии попал на еще большую ответственность и стал фигурантом уголовного дела.