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В Башкирии за убийство дальнобойщика осудят мужчину

В Башкирии за убийство дальнобойщика осудят мужчину

11:19, 11 янв 2023

В Башкирии осудят жителя Челябинской области за нападение с оружием на дальнобойщиков. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.



Установлено, что 22 мая 2008 года потерпевший из Санкт-Петербурга доставлял груз в Екатеринбург. В пути он встретил обвиняемого. Тот попросил подвезти его до села Месягутово Дуванского района республики. Злоумышленник во время поездки попросил остановить машину, после чего выстрелил водителю в живот из пистолета. К счастью, потерпевший благодаря осечке пистолета и своему активному сопротивлению смог скрыться, и ему удалось обратиться за помощью к проезжавшему мимо шоферу. Преступник же похитил из грузовика два мобильника телефона и скрылся.


Такое же преступление обвиняемый провернул десятью года ранее в Самарской области. В кабине грузовой машины он выстрелил в водителя из обреза. Мужчина от полученного ранения скончался.

46-летнего обвиняемого задержали лишь в прошлом году в Челябинской области в городе Трехгорный. Его личность установить благодаря анализу ДНК. Под тяжестью собранных специалистами доказательств мужчина во всем сознался.

Расследование уголовного дела по статьям за убийство, сопряженное с разбоем, и разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, завершилось. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия криминал убийство
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