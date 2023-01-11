Жительнице Башкирии пришлось доказывать смерть матери через суд

11:49, 11 янв 2023

В Башкирии женщине пришлось через суд доказывать смерть матери. Об этом рассказала пресс-служба Мелеузовского районного суда.







В своем заявлении женщина поведала, что когда умерла ее мама, этот факт констатировал фельдшером городской больницы Кумертау. Сотрудник полиции составил протокол осмотра места происшествия, однако в проведении вскрытия было решено отказаться, ссылаясь на то, что покойная при жизни страдала хроническими заболеваниями. В свою очередь, Мелеузовская центральная районная больница отказало в выдаче справки о смерти, поскольку у усопшей имелось инфекционное заболевание. Из-за отсутствия медсвидетельства ЗАГС отказался выдавать свидетельство о смерти.





– Руководствуясь нормами права, оценив в совокупности представленные доказательства, показания свидетелей, суд нашел установленным факт смерти матери заявителя, – сообщила пресс-служба суда.

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