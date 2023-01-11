Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Жительнице Башкирии пришлось доказывать смерть матери через суд

Жительнице Башкирии пришлось доказывать смерть матери через суд

11:49, 11 янв 2023

В Башкирии женщине пришлось через суд доказывать смерть матери. Об этом рассказала пресс-служба Мелеузовского районного суда.



В своем заявлении женщина поведала, что когда умерла ее мама, этот факт констатировал фельдшером городской больницы Кумертау. Сотрудник полиции составил протокол осмотра места происшествия, однако в проведении вскрытия было решено отказаться, ссылаясь на то, что покойная при жизни страдала хроническими заболеваниями. В свою очередь, Мелеузовская центральная районная больница отказало в выдаче справки о смерти, поскольку у усопшей имелось инфекционное заболевание. Из-за отсутствия медсвидетельства ЗАГС отказался выдавать свидетельство о смерти.


– Руководствуясь нормами права, оценив в совокупности представленные доказательства, показания свидетелей, суд нашел установленным факт смерти матери заявителя, – сообщила пресс-служба суда.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

В Московской области от отравления умерла молодая мама из Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Московской области от отравления умерла молодая мама из Башкирии
В России регистрация рождения и смерти будет производиться автоматически
Общество в Башкирии
В России регистрация рождения и смерти будет производиться автоматически
В Учалинском районе Башкирии осудили молодую мать, задавившую во сне младенца
Человек и закон в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии осудили молодую мать, задавившую во сне младенца
В Польше старушка восстала из мертвых
Общество в Башкирии / Это интересно
В Польше старушка восстала из мертвых


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: