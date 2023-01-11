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В Башкирии водитель сбивший насмерть в Бакалах 4 девушек обжалует свой приговор

В Башкирии водитель сбивший насмерть в Бакалах 4 девушек обжалует свой приговор

12:21, 11 янв 2023

Житель Башкирии, который сбил насмерть четырех девушек в селе Бакалы, обжалует свой приговор. Информация об этом содержится на сайте Чекмагушевского межрайонного суда.



Из материалов дела следует, что жалобу подал адвокат 23-летнего осужденного. Возражение рассмотрит Верховный суд Башкирии 2 марта 2023 года.

Напомним, ранее 23-летний житель Бакалинского района был признан виновным в аварии, совершенной в нетрезвом состоянии. 18 июля 2022 года около 04:40 он ехал пьяным по улице Мостовой в селе Бакалы на автомобиле «Ауди А5» и сбил четырех девушек. Одна из них была несовершеннолетней. Все девушки погибли на месте происшествия.


Молодой человек признал свою вину. Чекмагушевский райсуд  с учетом позиции гособвинителя назначил ему 13 лет в ИК общего режима, с лишением водительских прав на 3 года и взыскал компенсацию морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждого потерпевшего.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: прокуратура РБ
Теги: Бакалинский район происшествия смерть суд
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