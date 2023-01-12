Cуд в Уфе приговорил ефрейтора к 5 годам тюрьмы за уклонение от службы
12:09, 12 янв 2023
В мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы.
Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
В мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен полицейскими, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений.