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В Башкирии вынесли приговор террористу, совершившему поджог здания администрации города Нефтекамск

В Башкирии вынесли приговор террористу, совершившему поджог здания администрации города Нефтекамск

13:56, 12 янв 2023

Апелляционный военный суд приговорил к 13 годам тюрьмы 33-летнего Эрнеста Шамсиярова из башкирского города Нефтекамска, который собирался «коктейлем молотова» поджечь здание местной администрации. Мужчина пропагандировал идеологию запрещенной в России международной террористической организации. Об этом 12 января сообщила ФСБ.



– Шамсияров, придерживающийся оппозиционных взглядов, совершил приготовление к террористическому акту путём поджога зданий администрации Нефтекамска и одной из городских организаций жизнеобеспечения, – передали в силовом ведомстве.

Также Шамсияров через соцсеть «ВКонтакте» направлял участникам группы фото и видео о международной террористической организации. Он вовлекал в противоправную деятельность жителей Башкирии с целью последующего переезда в Сирию и вступления в ряды террористов.


Против нефтекамца было возбуждено несколько уголовных дел: о подготовке к террористическому акту, содействии террористической деятельности и публичные призывы к ней. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил Шамсиярову 13 лет заключения в колонии строгого режима. Апелляционный военный суд 7 декабря оставил это решение в силе.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ФСБ Башкирии
Теги: Нефтекамск криминал суд
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